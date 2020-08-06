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В июле петербуржцы чаще брали автокредиты
Сегодня, 20:05
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В июле петербуржцы чаще брали автокредиты

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На 1% вырос средний чек займа на машину и составил 1,5 млн рублей. В области он упал на 3% до 1,34 млрд рублей.

В июле 2022 года на 9% выросло число выданных кредитов на автомобили в Петербурге по сравнению с прошлым годом. Всего петербуржцы взяли 2,61 тыс. кредитов на 3,91 млрд рублей. Рост в денежном выражении составил 10%, пишет 30 августа РБК-Петербург со ссылкой на аналитический отчет Объединенного кредитного бюро.

На 1% вырос средний чек займа на машину и составил 1,5 млн рублей. В области он упал на 3% до 1,34 млрд рублей. Эксперты связали повышенный спрос на автокредиты с тем, что его чаще используют при покупке машин с пробегом. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: автокредиты, машины, спрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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