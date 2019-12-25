В храме Святого Николая Чудотворца проведут дезинфекцию аэрозолем

Дезинфекция будет проводиться кислородактивным аэрозолем.

В Храме Святого Николая Чудотворца 17 июля будет проведена пилотная автоматизированная дезинфекция кислородактивным аэрозолем. Настоятель храма отец Александр Ткаченко отметил, что для них это очень важно.

Разработчиком этого автоматизированного аэрозоля является один их прихожан храма. Он и предложил помощь, а потом передал мобильный гигиенический центр в церковь



Мобильный гигиенический центр (МГЦ) – российская инновационная технология. Он дезинфицирует помещения с помощью аэрозоля диоксида хлора. Сам аэрозоль абсолютно безвреден для людей и поверхностей предметов.

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Фото: Санкт-Петербургский детский хоспис