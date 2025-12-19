В храме Рыбацкого при реставрации погиб 31-летний диакон Павел Молчанов

Несчастный случай во время работ унес жизнь диакона петербургского храма.

В Санкт-Петербурге во время реставрационных работ в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком погиб диакон Павел Молчанов. Информация о случившемся опубликована на официальной странице прихода в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно сообщению религиозного учреждения, диакон Павел Молчанов скончался вечером 8 января. В заявлении указано, что смерть была зафиксирована в 19:45 по московскому времени. На момент гибели ему был 31 год. По данным "Российской газеты", трагедия произошла во время проведения реставрационных работ в здании храма. В ходе работ диакон получил тяжелые травмы. Его в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Соболезнования в связи с гибелью Павла Молчанова выразили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии и епископ Петергофский Силуан.

Фото: Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком/VK