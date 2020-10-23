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В храме Христа Спасителя началось отпевание протоиерея Дмитрия Смирнова

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Дмитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

В храме Христа Спасителя началось отпевание протоиерея Дмитрия Смирнова. На богослужении в Москве присутствуют около 2,5 тысяч человек. Охрана храма предупреждает, что прихожане продолжают прибывать на траурную церемонию.

Отпевание совершает управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования из-за гибели протоиерея. Он добавил, что не может принять участие в отпевании, так как находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Известно, что отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенного в Петровском парке. Протоиерей Смирнов являлся настоятелем данного храма.

Видео: YouTube / Царьград

Теги: дмитрий смирнов, москва, храм благовещения пресвятой богородицы, храм христа спасителя
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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