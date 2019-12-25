В ходе обысков у одного из участников акции протеста обнаружили полицейскую форму

Обыски проводились по делу о препятствовании движению во время митинга 23 января.

С утра субботы, 6 февраля, петербургская полиция проводила новую серию обысков у подозреваемых в препятствовании движению, возбужденному после несанкционированной акции в центре города 23 января. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, следственные действия провели по 30 адресам у людей, попавших под статью 267 УК РФ.

Полиция изъяла большое количество гаджетов и агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов государственной власти. Кроме того, в ходе обысков у одного из обыскиваемых полиция обнаружила собственную форму: обмундирование сотрудника полиции изъяли у 21-летнего петербуржца. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение формы, ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД