По предварительной версии, рептилия забралась в гостиницу по канализационной трубе.

В гостинице в Москве обнаружили пятнистую змею. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 16 января в гостинице "Восход". В одном из помещений была обнаружена пятнистая змея длиной 50-60 см. Пострадавших нет. По предварительной версии, рептилия забралась в гостиницу по канализационной трубе. Cпасатели уже увезли змею из здания.

Ранее турменеджер Ансталь заявила о высоком спросе у туристов на Дагестан и Калининград.

Фото: Piter.tv