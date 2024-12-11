В гостинице в Москве обнаружили пятнистую змею. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел утром 16 января в гостинице "Восход". В одном из помещений была обнаружена пятнистая змея длиной 50-60 см. Пострадавших нет. По предварительной версии, рептилия забралась в гостиницу по канализационной трубе. Cпасатели уже увезли змею из здания.
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Фото: Piter.tv
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