Турменеджер Ансталь заявила о высоком спросе у туристов на Дагестан и Калининград

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь заявила о высоком спросе у туристов на Дагестан и Калининград. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, в связи с последствиями разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье стали лидировать другие направления для туризма. Она подчеркнула, что по ценам эти варианты являются бюджетными, но многое зависит от условий и дат. Также Ансталь отметила, что пакетные туры сохранили свою популярность.
Ранее эксперт назвал введение четырехдневки в России сомнительной мерой.
Фото: Pixabay.com
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