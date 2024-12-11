Турменеджер Ансталь заявила о высоком спросе у туристов на Дагестан и Калининград

По словам эксперта, эти варианты являются бюджетными, но многое зависит от условий и дат.

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь заявила о высоком спросе у туристов на Дагестан и Калининград. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в связи с последствиями разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье стали лидировать другие направления для туризма. Она подчеркнула, что по ценам эти варианты являются бюджетными, но многое зависит от условий и дат. Также Ансталь отметила, что пакетные туры сохранили свою популярность.

Ранее эксперт назвал введение четырехдневки в России сомнительной мерой.

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