Эксперт назвал введение четырехдневки в России сомнительной мерой

По его словам, четырехдневка допустима для экономик, где очень высокая доля услуг.

HR-эксперт Гарри Мурзрадян назвал введение четырехдневной рабочей недели в России сомнительной мерой. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в России производительность труда далеко не так высока, а у доли услуг среднее значение. Он подчеркнул, что четырехдневка допустима для экономик, где очень высокая доля услуг. Мурадян выразил уверенность, что если такую инициативу примут, то дефицит труда в России только ускорится.

Ранее мы сообщали, что при пожаре на востоке Москве погиб один человек.

Фото: Piter.tv