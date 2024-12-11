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Эксперт назвал введение четырехдневки в России сомнительной мерой
Сегодня, 8:32
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Эксперт назвал введение четырехдневки в России сомнительной мерой

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По его словам, четырехдневка допустима для экономик, где очень высокая доля услуг.

HR-эксперт Гарри Мурзрадян назвал введение четырехдневной рабочей недели в России сомнительной мерой. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в России производительность труда далеко не так высока, а у доли услуг среднее значение. Он подчеркнул, что четырехдневка допустима для экономик, где очень высокая доля услуг. Мурадян выразил уверенность, что если такую инициативу примут, то дефицит труда в России только ускорится.

Ранее мы сообщали, что при пожаре на востоке Москве погиб один человек.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, производительность труда, четырехдневная рабочая неделя
Категории: Лента новостей, Новости России,

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