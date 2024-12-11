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При пожаре на востоке Москве погиб один человек
Сегодня, 10:19
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При пожаре на востоке Москве погиб один человек

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Площадь огня составила 20 квадратных метров.

При пожаре на востоке Москве погиб один человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 15 января в девятиэтажном доме по шоссе Энтузиастов. Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали возгорание в квартире на пятом этаже. Площадь огня составила 20 квадратных метров. В одной из комнат обнаружили пострадавшего. Его передали медикам, но спасти жизнь человека не удалось. Также сообщается, что еще пятерых спасли. Причина пожара устанавливается.

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Фото: Piter.tv

Теги: жертвы, квартира, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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