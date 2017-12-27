Полтавченко утвердил первый проект планировки города-спутника Южный

Первый проект планировки территорий города-спутника Южный утвердил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Документ подписали еще 19 декабря.

Во вторник. 9 января, стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил первый проект планировки территорий города-спутника Южный. Документ на участок в 48 гектаров в Пушкинском районе подписали еще 19 декабря 2017 года, рассказали в занимающейся проектом компании "Старт-Девелопмент" "Фонтанке".

План обсуждали на общественных слушаниях летом прошлого года. В него входят стройка семи жилых домов (максимальная высота 33 метра), трех детских садов (отдельных на 160 и 170 мест, встроенного на 93 места) и двух школ (на 100 и 825 мест). В документах также оговорено возведение медицинского центра, спортивного и торгового комплекса, паркингов.

В 2018 году планируют провести общественные слушания по еще одному проекту в городе-спутнике. В нем заложен участок на 230 гектаров.