Сбер и город-спутник Южный заключили на ПМЭФ-2025 новое соглашение о сотрудничестве

Основной целью сотрудничества станет цифровая трансформация бизнес-процессов компании с использованием инструментов Сбера.

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с ООО "Город-спутник "Южный". Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор ООО "Город-спутник "Южный" Сергей Хромов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Основной целью сотрудничества станет цифровая трансформация бизнес-процессов компании с использованием инструментов Сбера. Стороны будут совместно работать над IT-решениями для оптимизации процессов и формированию единой платформы управления. В рамках партнерства предусмотрено привлечение финансирования для реализации проектов компании и внедрение современных технологий обслуживания.

С городом-спутником "Южный" нас связывает многолетняя успешная совместная работа. Подписанное соглашение подтверждает нашу общую готовность к цифровой трансформации. Как банк-партнёр, мы сосредоточимся на внедрении современных финансовых технологий, автоматизации процессов и создании цифровой решений для комфортного проживания. Это логичное продолжение нашего сотрудничества, которое повысит стандарты качества городской среды. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Документ становится в ряд долгосрочных соглашений между Сбербанком и Городом-спутником Южный. Все они успешно и плодотворно реализуются. Внедрение решений, определенных новым соглашением, позволит использовать самые актуальные технологии для обеспечения комфорта и безопасности жителей города-спутника Южный. Сергей Хромов, генеральный директор ООО "Город-спутник "Южный"

Сбер и ELEMENT заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о партнерстве на 110 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Сбера