В городе на нескольких участках будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта будет ограничено на нескольких участках

С 21 по 30 декабря будут продолжаться работы по демонтажу строительных лесов, в связи с этим будет ограничено движение транспорта у дома 24 по пр. Римского-Корсакова и по Лермонтовскому пр. от пр. Римского-Корсакова до набережной канала Грибоедова.

Также до 31 декабря продлевается закрытие движение транспорта по пр. Наставников от Хасанской ул. до пр. Косыгина (не включая перекресток с ул. Ленской) из-за работ по реконструкции трамвайных путей.

С 21 декабря 2017г. по 19 января 2018г. будет ограничено движение транспорта у д.61 по Дальневосточному проспекту и у д.71 по проспекту Большевиков.

В связи с реконструкцией тепловой сети до 3 февраля 2018 будет ограничено движение транспорта по 6-7 линиям Васильевского острова от Малого пр. В.О. до Среднего пр. В.О., сообщает пресс-служба ГАТИ.

Также до 21 февраля будет ограничено движение по Обуховскому мосту (включая перекрестки) из-за работ по строительству светофорного объекта.

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