В Сосновом Бору ликвидировано крупное подпольное казино

Одного из организаторов уже задержали.

Полицейские города Сосновый Бор выявили подпольное казино в доме №36 по Молодежной улице. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, областные следователи уже возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Отмечается, что 2 ноября в урочище "Пярнушки" Копорского сельского поселения в Ленобласти задержали причастного к организации казино, им оказался ранее судимый 42-летний мужчина. В ходе обыска по месту проведения азартных игр и месту проживания организатора казино обнаружили и изъяли 39 игровых автоматов. Сейчас полиция устанавливает других участников противоправной деятельности.

Ранее мы рассказывали, как в переулке Каховского поймали "закладчика" наркотиков из банды бесконтактных сбытчиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД