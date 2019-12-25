В переулке Каховского поймали "закладчика" наркотиков из банды бесконтактных сбытчиков

При задержании мужчина выбросил из кармана восемь свертков с наркотиками.

Неделю назад в переулке Каховского полиция задержала 22-летнего петербуржца, выбросившего из кармана восемь свертков разноцветной изоленты при поимке. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в одном из свертках находилось чуть меньше 2 граммов производного N-метилэфедрона.

По словам полиции, при обысках по месту жительства мужчины на Наличной улице было найдено еще 7 пакетиков с застежками, в которых лежало белое кристаллическое вещество массой свыше 70 граммов. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством. Также стражи порядка обнаружили 262 свертка из изоленты, пакетик с веществом черного цвета, упаковочный материал и электронные весы.

Выяснилось, что задержанный мужчина входит в организованную группу бесконтактных сбытчиков наркотиков, где выполняет работу "кладовщика"-закладчика. Сама группа сбывает вещества через интернет-магазин на площадке даркнета. Полиция вывила и изъяла еще 114 тайников с мефедроном и амфетамином на Васильевском острове и 53 "закладки" в Киришском районе Ленобласти.

Возбуждены уголовные дела, задержанного отправили под стражу.

Ранее мы писали, что петербуржца осудят за покупку наркотиков девятилетней давности.

Фото: пресс-служба ГУ МВД