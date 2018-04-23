В городе Отрадное произошло смертельное ДТП: погиб водитель "девятки"

От столкновения машину отбросило в кювет.

В Кировском районе в результате лобового ДТП погиб водитель "девятки". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Сегодн вечером, 23 апреля, в городе Отрадное Кировского района на Петрозаводском шоссе произошло смертельное ДТП. В лобовом ДТП участниками стали Range Rover и ВАЗ-2109, в результате чего вторую машину отбросило в кювет.

По словам очевидца, водитель "девятки" погиб. Пассажир, сидящий рядом, пострадал. На месте работают сотрудники ДПС. Также на место аварии прибыла машина пожарной помощи.

Ранее канал Piter.TV сообщал о двух ДТП с участием пешеходов: в Выборгском и Красногвардейском районах.

Видео: Piter.TV