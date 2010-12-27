В Красногвардейском районе вне зоны пешеходного перехода сбили пенсионерку

Пешеход получила небольшие травмы.

В Красногвардейском районе сбили бабушку вне зоны пешеходного перехода. Пенсионерка отказалась от реанимации. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Вечером 23 апреля на Ленской улице сбили бабушку. Очевидцы сообщают, что пенсионерка получила небольшие повреждения, но отказалась от реанимации.

Скорая еще стоит, но от помощи реанимобиля отказались. Говорят очевидцы

Местные жители сообщают, что на данном месте постоянно происходят аварии с пешеходами. Родители с детьми, возвращаясь из детского сада, переходят дорогу в неположенном месте.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург