Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 21:50
0
ProkVad
131
Код вставки плеера

В Выборгском районе на пешеходном переходе сбили мужчину: его госпитализировали

0
 
 

Мужчина лежал и не двигался.

В Выборгском районе под колёса автомобиля на пешеходном переходе попал мужчина. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV. Мужчину госпитализировали.

Сегодня, 23 апреля, на 2-м Муринском проспекте напротив 11 дома сбили человека на пешеходном переходе. По словам очевидцы, пострадавший не двигался. На место аварии быстро приехали службы.

Пострадавшего погрузили в машину реанимации и увезли. Также из-за инцидента некоторое время стояли трамваи в обе стороны.

Ранее Piter.TV писал, что вне зоны пешеходного перехода сбили пенсионерку.

Видео: Piter.TV

Все новости района
Теги: авария , выборгский район , дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5