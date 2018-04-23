В Выборгском районе на пешеходном переходе сбили мужчину: его госпитализировали

Мужчина лежал и не двигался.

В Выборгском районе под колёса автомобиля на пешеходном переходе попал мужчина. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV. Мужчину госпитализировали.

Сегодня, 23 апреля, на 2-м Муринском проспекте напротив 11 дома сбили человека на пешеходном переходе. По словам очевидцы, пострадавший не двигался. На место аварии быстро приехали службы.

Пострадавшего погрузили в машину реанимации и увезли. Также из-за инцидента некоторое время стояли трамваи в обе стороны.

Ранее Piter.TV писал, что вне зоны пешеходного перехода сбили пенсионерку.

Видео: Piter.TV