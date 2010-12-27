В городе Луга похитителю школьницы избрана мера пресечения

Судебный орган удовлетворил ходатайство следователя.

Следственный комитет избрал меру пресечения обвиняемому в похищении школьницы в городе Луга. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Ранее 20-летний парень подошел к 11-летней девочке, которая шла по улице города. Угрожая ножом, он увёл её в лес и удерживал там до появления полиции. Преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов 30 сентября. После этого, следователь территориального отдела СКР провёл беседу с задержанным по обстоятельствам дела и обратился в суд, чтобы обвиняемому была выбрана мера пресечения. Судебный орган удовлетворил ходатайство следователя.

В рамках уголовного дела оперативники выясняют обстоятельства совершенного преступления, проводятся необходимые следственные действия.

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