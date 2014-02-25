  1. Главная
Сегодня, 15:23
В горах Сочи спасли туристку на высоте более 2 000 метров

Пострадавшую транспортировали на борт Ка-32 и оказали необходимую помощь.

В горах Сочи спасли туристку на высоте более 2 000 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на Бзерпинском карнизе. Группа из трех туристов отправилась в поход. При восхождении на гору 41-летней женщине стало плохо.

На место оперативно прибыли специалисты МЧС. Из-за тяжелого состояния туристки было решено эвакуировать женщину вертолетом. Пострадавшую транспортировали на борт Ка-32 и оказали необходимую помощь. Затем ее передали врачам.

Ранее мы сообщали, что пиротехники МЧС России очистили 562 гектара Курского приграничья.

Видео: МЧС России

Теги: горы, мчс россии, сочи, туристка, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

