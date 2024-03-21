  1. Главная
Сегодня, 13:55
Пиротехники МЧС России очистили 562 гектара Курского приграничья

Для разминирования пиротехники используют робототехнические комплексы.

Пиротехники МЧС России очистили 562 гектара Курского приграничья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с августа 2024 года специалисты обезвредили более 14,3 тысячи взрывоопасных предметов. Они обследуют населенные пункты, дороги и прилегающие к ним участки. Для разминирования пиротехники используют робототехнические комплексы. Затем они дополнительно обследуют территории в ручном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Ангарске в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

Видео: МЧС России

