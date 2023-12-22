Пострадавшего транспортировали на носилках с высоты 2 200 метров и передали врачам.

В горах Кабардино-Балкарии спасли парапланериста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в верховьях Чегемского ущелья. Парапланерист совершил жесткую посадку, которая обернулась травмами. Очевидцы вызвали спасателей. В эвакуации пострадавшего участвовали шесть специалистов Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Парапланериста транспортировали на носилках с высоты 2 200 метров и передали врачам.

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Видео: МЧС России

