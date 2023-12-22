В тушении огня участвовали 120 человек и 40 единиц техники, а также два вертолета.

В Москве произошел пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 30 мая на востоке столицы. Площадь возгорания составила 4 000 квадратных метров. В тушении огня участвовали 120 человек и 40 единиц техники, а также два вертолета. Ликвидацию возгорания осложняла высокая пожарная нагрузка здания. Спустя время пожар был локализован.

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Видео: МЧС России