В Москве произошел пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел утром 30 мая на востоке столицы. Площадь возгорания составила 4 000 квадратных метров. В тушении огня участвовали 120 человек и 40 единиц техники, а также два вертолета. Ликвидацию возгорания осложняла высокая пожарная нагрузка здания. Спустя время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Элисте произошел пожар в кафе.
Видео: МЧС России
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