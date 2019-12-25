В голове "Родины-матери" в Волгограде нашли труп

В голове "Родины-матери" в Волгограде нашли тело мужчины. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По информации источника, в голове у монумента умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Он пришел на экскурсию и поднялся на самых верх монумента. По предварительной информации, у него прихватило сердце. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Следователи проводят проверку.
Ранее мы сообщали, что в озере Толони обнаружили тело пропавшего молодого человека.
Видео: pxhere.com
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