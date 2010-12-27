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В гатчинском парке больше нельзя кататься с горок
Сегодня, 20:50
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TretyakovaS
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В гатчинском парке больше нельзя кататься с горок

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После реставрации ландшафтов Гатчинского музея-заповедника в парке запретили катание с горок.

В Гатчинском парке больше нельзя кататься с горок. Такое решение было принято после реставрации парка. Об этом сообщает "47news".

Обычно отдыхающие катались на санках и ватрушках со склона у Березового домика.

В пресс-службе музея рассказали,что после санок и ватрушек восстановленные склоны оставить в целости невозможно.

Фото: ВКонтакте/Наталья Смирнова
 

Теги: гатчинский парк , новости ленобласти
Категории: Новости СПб

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