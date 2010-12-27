После реставрации ландшафтов Гатчинского музея-заповедника в парке запретили катание с горок.

В Гатчинском парке больше нельзя кататься с горок. Такое решение было принято после реставрации парка. Об этом сообщает "47news".



Обычно отдыхающие катались на санках и ватрушках со склона у Березового домика.



В пресс-службе музея рассказали,что после санок и ватрушек восстановленные склоны оставить в целости невозможно.



Фото: ВКонтакте/Наталья Смирнова

