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В гатчинском микрорайоне "Аэродром" построят школу на 1175 человек
Сегодня, 8:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В гатчинском микрорайоне "Аэродром" построят школу на 1175 человек

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Стоимость контракта оценивается в 886,5 миллионов рублей. 

Комитет госзаказа Ленобласти разместил на портале госзакупок заявку на строительство средней общеобразовательной школы на 1175 человек в микрорайоне "Аэродром" в Гатчине.

Стоимость контракта оценивается в 886,5 миллионов рублей. На эти средства подрядчик должен подготовить территорию к строительству и построить четырёхэтажное учебное заведение. Также необходимо благоустроить территорию школы.

Закончить строительство должны за 32 месяца. Заявки принимают до 23 марта.

Ранее стало известно, что Смольный выкупит восемь детских садов и три школы.

Фото: pexels

Теги: строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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