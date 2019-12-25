В гатчинском микрорайоне "Аэродром" построят школу на 1175 человек

Стоимость контракта оценивается в 886,5 миллионов рублей.

Комитет госзаказа Ленобласти разместил на портале госзакупок заявку на строительство средней общеобразовательной школы на 1175 человек в микрорайоне "Аэродром" в Гатчине.

Стоимость контракта оценивается в 886,5 миллионов рублей. На эти средства подрядчик должен подготовить территорию к строительству и построить четырёхэтажное учебное заведение. Также необходимо благоустроить территорию школы.

Закончить строительство должны за 32 месяца. Заявки принимают до 23 марта.

Ранее стало известно, что Смольный выкупит восемь детских садов и три школы.

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