В гатчинском микрорайоне "Аэродром" построят школу на 1175 человек

Комитет госзаказа Ленобласти разместил на портале госзакупок заявку на строительство средней общеобразовательной школы на 1175 человек в микрорайоне "Аэродром" в Гатчине.
Стоимость контракта оценивается в 886,5 миллионов рублей. На эти средства подрядчик должен подготовить территорию к строительству и построить четырёхэтажное учебное заведение. Также необходимо благоустроить территорию школы.
Закончить строительство должны за 32 месяца. Заявки принимают до 23 марта.
Ранее стало известно, что Смольный выкупит восемь детских садов и три школы.
Фото: pexels
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