В галерее "Краски жизни" в Петербурге откроется персональная выставка 16-летнего художника

Выставка Михаила Калюты, которая пройдет в галерее с 15 октября по 5 ноября, получила название "Существование счастья".

16-летний Михаил Калюта покажет свои уникальные работы на персональной выставке в галерее "Краски жизни".

Юный художник начал рисовать с самого детства. Сначала повторял работы отца, его родители известные в России и за ее пределами живописцы, а затем нашел и свой стиль. С 11 лет автор начал посещать центр "Артмуза", там его заметили и по достоинству оценили Неринга Моргунова и Анастасия Синельникова. Затем в 14 лет Михаил продолжил учиться в мастерской художника Артема Носова.

Сейчас у юного художника уже около тысячи полотен. Самобытные работы неизменно вызывают огромный интерес. Впервые в 2016 году петербуржцы оценили его творчество в центре искусств "Артмуза" на выставке "Начало пути". Через год картины Михаила оказались на выставке, которая проходила в итальянском Сорренто на вилле Фиорентино.

В 2019 году в петербургской галерее "Голубая гостиная" Михаил Калюта принял участие в выставке совместно с живописцем Сергеем Доровенко.

В работах Михаила Калюты есть какая-то своя правда, та естественная степень свободы, которая пробуждает множество эмоций, вызывает неподдельное чувство удивления и восхищения одновременно – отметила член Российской Академии художеств, искусствовед Нина Кутейникова.

Петербуржцы могут увидеть целый калейдоскоп ярких и интересных работ 16-летнего творца в галерее "Краски жизни". Открытие выставки состоятся 15 октября в 18:00 на Большом проспекте Петроградской стороны, 7/4.

Фото: предоставлено организаторами