В молодёжном форуме "Ладога-2021" приняли участие около ста петербуржцев

От Петербурга в этом году подано 11 разработок в разных сферах деятельности.

В молодежном образовательном форуме "Ладога" приняли участие 500 человек, из Петербурга участвовал 101 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

От Петербурга в этом году подано 11 разработок в сфере образования, студенческого творчества, профориентации и проведения фестивалей.

Наша задача – помогать вам развиваться и двигаться дальше. Дам поручение комитету по молодежной политике рассмотреть ваши проекты. Александр Ьеглов, губернатор Петербурга

Участники также пообщались с Бегловым по видеосвязи. Губернатор и участники форума обсудили поддержку молодёжных проектов от некоммерческих организаций, которых в городе порядка 8 000. Их услугами пользуется более 1,5 млн человек. Кроме того, Беглов и участники обсудили развития волонтерства. Сегодня добровольческий корпус Петербурга насчитывает около 103 тысяч человек.

Образовательный форум "Ладога" проводится с 2009 года, участие в котором принимают молодые учителя, врачи, ученые, журналисты, предприниматели и не только.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершился "Доброфорум" в онлайн-формате.

Фото: ВКонтакте / Ладога