В Петербурге завершился "Доброфорум" в онлайн-формате

Средний возраст петербургских волонтеров – 19-23 года.

В Петербурге 22 августа завершил работу "Доброфорум", в этом году он проходил в онлайн-формате. К прямому эфиру в социальных сетях присоединились более 650 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, волонтерская работа в городе популярна среди молодежи, "замечательно, что Петербург – один из лидеров добровольческого движения".

В этом году форум был посвящен теме личностного роста: гости в студии рассказывали о том, как они пришли в добровольчество, как можно присоединиться к уже существующим проектам или начать собственное дело.

Петербург из года в год подтверждает статус столицы добровольчества России. В 2020 году кадровыми волонтерами (те, кто помогает нуждающимся на постоянной основе) в Северной столице стали 81486 человек. За 7 месяцев 2021 года численность вовлеченных в сферу добровольчества составила 103200 человек. Средний возраст петербургских волонтеров – 19-23 года.

Мероприятия добровольческой среды закреплены в национальном проекте "Образование" и региональном проекте "Социальная активность".

Ранее в Петербурге пройдет юбилейный форум добровольчества "Доброфорум".

Фото: Доброфорум