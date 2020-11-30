В Петербурге пройдет юбилейный форум добровольчества "Доброфорум"

Форум пройдет в онлайн-формате, поэтому наблюдать за ним можно будет из любой точки планеты.

В пятницу, 20 августа, в онлайн-формате пройдет юбилейный международный форум добровольцев "Доброфорум 10.0". Его темой станет "Вместе сильнее: социальные изменения в новом времени". Начало — в 12:00.

Вести мероприятие будут Анастасия Денисова — актриса театра и кино, общественный деятель и Стас Море — поэт, музыкант, автор и исполнитель собственных песен и общественный деятель.

Руководители некоммерческих организаций и лидеры общественного движения поделятся своими историями и опытом, расскажут, какие перспективы есть в добровольчестве, как себя реализовать. Среди спикеров — директор отделения по Северо-Западному федеральному округу благотворительного фонда "Фонд продовольствия Русь" Диана Кропотина, руководитель "Молодежного пространства "ПРОСТО" Виктория Моторенко, блогер, актриса, теле/радиоведущая Ирина Чеснокова, актер и победитель шестого сезона проекта "Ледниковый период" Алексаандр Соколовский, участница Comedy Battle, Comedy Woman и шоу "Форт Боярд" Женя Искандерова.

По традиции будут награждены победители премии "ФОРМА ДОБРА. ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга".

Следить за форумом можно будет на сайте: доброфорумспб.рф и социальных сетях ВКонтакте/Instagram.

Видео: пресс-служба комитета по молодежной политике Петербурга