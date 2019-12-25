В Петербурге появилась награда за организацию добровольчества

Петербург стал первым городом, где учредили такую награду.

В Петербурге учредили знак отличия "За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге". Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Знак отличия смогут получить как государственные, так и негосударственные некоммерческие организации, которые регулярно привлекают к помощи волонтеров, координируют их деятельность и обучают.

Вручать награду будут ежегодно. Ее получат не менее 10 организаторов волонтерского движения в разных сферах. Власти считают, что награда повысит имидж добровольчества.

Фото: Piter.TV