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В Петербурге появилась награда за организацию добровольчества
Сегодня, 14:34
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В Петербурге появилась награда за организацию добровольчества

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Петербург стал первым городом, где учредили такую награду.

В Петербурге учредили знак отличия "За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге". Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Знак отличия смогут получить как государственные, так и негосударственные некоммерческие организации, которые регулярно привлекают к помощи волонтеров, координируют их деятельность и обучают. 

Вручать награду будут ежегодно. Ее получат не менее 10 организаторов волонтерского движения в разных сферах. Власти считают, что награда повысит имидж добровольчества. 

Фото: Piter.TV

Теги: волонтёрство, добровольчество, знак отличия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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