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В Петербурге появится единый региональный центр добровольчества
Сегодня, 21:07
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kraratau27

В Петербурге появится единый региональный центр добровольчества

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Центр станет площадкой для проведения различных мероприятий волонтёрских корпусов.

В субботу, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с волонтёрами и представителями некоммерческих организаций. В рамках которой обсуждались вопросы развития добровольческого движения и поддержки социально значимых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Встреча прошла в Ресурсном центре для волонтеров и НКО "Штаб-квартира" на улице Марата в Центральном районе. "Штаб-квартира" активно развивает инфраструктуру добровольчества в Петербурге. Организация также развивает и реализовывает социально значимые  программы. В её работе принимают участие общественные организации, представители власти и бизнеса, а также активные петербуржцы. 

Как отметил Беглов, подобного рода организации крайне важны для города. Они представляют собой своего рода социальный коворкинг. Именно в "Штаб-квартире" можно проконсультироваться по вопросам реализации различных проектов. Отмечается, что ежегодно 200 организаций получают поддержку. 

Губернатор сообщил, что в городе планируется организовать отдельный ресурсный центр для НКО, которые реализуют социально значимые проекты.

Пресс-служба Смольного.

Центр станет площадкой для проведения различных мероприятий волонтёрских корпусов. 

Ранее мы писали, что Беглов вручил благодарственные письма волонтерам акции #МыВместе. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: волонтёрство, добровольчество, петербург
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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