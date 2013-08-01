В Петербурге появится единый региональный центр добровольчества

Центр станет площадкой для проведения различных мероприятий волонтёрских корпусов.

В субботу, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с волонтёрами и представителями некоммерческих организаций. В рамках которой обсуждались вопросы развития добровольческого движения и поддержки социально значимых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Встреча прошла в Ресурсном центре для волонтеров и НКО "Штаб-квартира" на улице Марата в Центральном районе. "Штаб-квартира" активно развивает инфраструктуру добровольчества в Петербурге. Организация также развивает и реализовывает социально значимые программы. В её работе принимают участие общественные организации, представители власти и бизнеса, а также активные петербуржцы.

Как отметил Беглов, подобного рода организации крайне важны для города. Они представляют собой своего рода социальный коворкинг. Именно в "Штаб-квартире" можно проконсультироваться по вопросам реализации различных проектов. Отмечается, что ежегодно 200 организаций получают поддержку.

Губернатор сообщил, что в городе планируется организовать отдельный ресурсный центр для НКО, которые реализуют социально значимые проекты. Пресс-служба Смольного.

Центр станет площадкой для проведения различных мероприятий волонтёрских корпусов.

Ранее мы писали, что Беглов вручил благодарственные письма волонтерам акции #МыВместе.

Фото: gov.spb.ru