Беглов вручил благодарственные письма волонтерам акции #МыВместе

За время проведения акции волонтеры выполнили более 30 тысяч заявок.

В субботу, 15 мая, в Петербурге наградили волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Благодарственные письма активистам, которые помогали городу во время пандемии, на торжественной церемонии вручил губернатор Александр Беглов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

За время акции волонтеры выполнили 30 тысяч заявок: навещали пожилых людей, привозили им продукты и помогали медикам. К примеру, в "Ленэкспо" каждый день на дежурство выходили более сотни человек.

Губернатор выразил активистам благодарность за неравнодушие и отзывчивость. Также были отмечены волонтеры движения "Подвези врача": за все время они проехали почти восемь тысяч километров в 17 районах города, помогая врачам добираться к больным.

Ранее мы писали, что в Петербурге не снижается заболеваемость коронавирусом.

Фото: Piter.TV