Некоторые из них получили награды.

На своей странице в соцсети губернатор Петербурга поделился цифрами, "которые действительно производят впечатление". Александр Беглов отметил, что лучшие волонтеры получили награды.

Так, по словам градоначальника, более 4,5 тысяч горожан присоединились к общероссийской акции "Мы Вместе"; волонтеры выполнили более 20 тысяч заявок, а гуманитарную помощь от компаний-партнеров получили 210 тысяч человек. Несмотря на темпы роста заболеваемости, региональный штаб акции возобновил работу, чтобы помочь пожилым людям и инвалидам, которые ответственно остаются дома, а также многодетным семьям.

На данный момент в Петербурге более 80 тысяч волонтеров.

Вы делаете наш город лучше! Спасибо вам! сказал Беглов.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России.

Фото: Piter.TV