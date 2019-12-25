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В Петербурге более 80 тысяч волонтеров
Вчера, 22:37
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smirenny

В Петербурге более 80 тысяч волонтеров

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Некоторые из них получили награды.

На своей странице в соцсети губернатор Петербурга поделился цифрами, "которые действительно производят впечатление". Александр Беглов отметил, что лучшие волонтеры получили награды.

Так, по словам градоначальника, более 4,5 тысяч горожан присоединились к общероссийской акции "Мы Вместе"; волонтеры выполнили более 20 тысяч заявок, а гуманитарную помощь от компаний-партнеров получили 210 тысяч человек. Несмотря на темпы роста заболеваемости, региональный штаб акции возобновил работу, чтобы помочь пожилым людям и инвалидам, которые ответственно остаются дома, а также многодетным семьям.

На данный момент в Петербурге более 80 тысяч волонтеров. 

Вы делаете наш город лучше! Спасибо вам!

сказал Беглов.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России.

Фото: Piter.TV

Теги: акция мывместе, волонтеры, петербургские волонтеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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