В Смольном наградили бизнесменов за помощь городу в период пандемии

Известно, что 13 представителей компаний были награждены благодарственными письмами.

В пятницу, 21 мая, в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов наградил предпринимателей за помощь, оказанную в период пандемии по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Петербурга отметил, что представили бизнеса оказали колоссальную помощь городу и гражданам в прошлом году в рамках акции #МыВместе. Сотни тысяч петербуржцев получили гуманитарную помощь: было передано порядка 1500 тонн продуктов и других товаров. К тому же, бизнесмены оказали помощь и медработникам.

Известно, что 13 представителей компаний были награждены благодарственными письмами. Акция завершилась, однако предприниматели по сей день оказывают помощь нуждающимся в Петербурге.

Напомним, в 2020 году в бюджет Петербурга компании перечислили порядка 105 млрд. рублей налоговых платежей. Денежные средства позволили сохранить экономическую и социальную обстановку в городе.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге появится единый региональный центр добровольчества.

Фото: gov.spb.ru