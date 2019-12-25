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В Смольном наградили бизнесменов за помощь городу в период пандемии
Сегодня, 14:44
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kraratau27

В Смольном наградили бизнесменов за помощь городу в период пандемии

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Известно, что 13 представителей компаний были награждены благодарственными письмами.

В пятницу, 21 мая, в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов наградил предпринимателей за помощь, оказанную в период пандемии по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Глава Петербурга отметил, что представили бизнеса оказали колоссальную помощь городу и гражданам в прошлом году в рамках акции #МыВместе. Сотни тысяч петербуржцев получили гуманитарную помощь: было передано порядка 1500 тонн продуктов и других товаров. К тому же, бизнесмены оказали помощь и медработникам.

Известно, что 13 представителей компаний были награждены благодарственными письмами. Акция завершилась, однако предприниматели по сей день оказывают помощь нуждающимся в Петербурге. 

Напомним, в 2020 году в бюджет Петербурга компании перечислили порядка 105 млрд. рублей налоговых платежей. Денежные средства позволили сохранить экономическую и социальную обстановку в городе.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге появится единый региональный центр добровольчества. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: акция мывместе, беглов, награждение, предприниматели, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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