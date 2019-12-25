В Петербурге не снижается заболеваемость коронавирусом

В субботу, 15 мая, сотрудники оперативного штаба по борьбе с инфекцией сообщили данные по заболеваемости коронавирусом за последние сутки.
По всей России было выявлено 8 790 новых случаев коронавируса, что намного меньше, чем день назад, когда зафиксировали 9 642 заразившихся. За сутки умерли 364 пациента.
В Северной столице снижения болезни не наблюдают: 749 случаев за 24 часа (против 739 накануне). В последний раз такое большое значение было в марте. Умерли 34 человека с коронавирусом (35 накануне).
Лидирует в антитопе регионов Москва: там зафиксировали 3 073 случая за сутки. На третьем месте после Петербурга идет Московская область, где было зафиксировано 671 случаев.
За последние сутки на коронавирус обследовали 27 582 человека. В единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, звонили 11 612 раз.
Ранее мы писали, что в Петербурге увеличился показатель материнской смертности.
Фото: Piter.tv
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