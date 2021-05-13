Как выглядит пространство "Форма Добра" в центре Петербурга

Активные горожане могут обратиться в коворкинг на улице Марата, 31 с понедельника по пятницу.

Piter.tv представляет своим читателям, как выглядит коворкинг для волонтеров и активных горожан в центре Петербурга. Корреспондент решил сфокусироваться на деталях в своем видео без комментариев. Добровольцы, которым нужна помощь в организации процесса, смогут прийти в центр "Форма Добра" с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. Открытие центра состоялось в конце апреля. На церемонию приехал вице-губернатор Петербурга Александр Бельский.

Центр на улице Марата, 31 стал важной точкой в вопросе раскрытия творческого потенциала активных горожан, которым близки идеи волонтерства. Участники добровольческих организаций смогут доработать проекты с помощью профессионалов, получить полезные навыки и бесплатные услуги.

Эти услуги могут получить те, кто первыми заполнят заявки по форме. В число услуг входят дизайнерские услуги, помощь в подготовке презентации проекта, фото- и видеосопровождение, оформление соцсетей, подготовка сайта-лендинга, предоставление помещения и многое другое. Подробности – по ссылке.

Видео: Piter.tv (музыка – Bensound)