Пространство "Форма Добра" открылось в Петербурге

Добровольцы смогут получить поддержку в пространстве на улице Марата.

Ресурсный центр по поддержке добровольческих инициатив открылся 15 апреля в пространстве "Форма Добра" в Петербурге. Об этом Piter.tv рассказали представители новой организации. Проект создан в рамках реализации национального проекта "Образование".

Планируется, что центр на улице Марата, 31 станет важным в вопросе раскрытия творческого потенциала активных горожан. Участники добровольческих организаций смогут доработать проекты с помощью профессионалов, получить полезные навыки и бесплатные услуги.

Отдельно отмечается, что бесплатные услуги могут получить те, кто первыми заполнят заявки по форме. В число услуг входят дизайнерские услуги, помощь в подготовке презентации проекта, фото- и видеосопровождение, оформление соцсетей, подготовка сайта-лендинга, предоставление помещения и многое другое. Подробности – по ссылке.

Как под Петербургом живут в уникальной социальной деревне Светлана. Это не просто место жительства, а настоящая семья – 17 подопечных, сотрудники и волонтеры.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта