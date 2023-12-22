В феврале в Петербурге солнце светило 19 часов

На 10 февраля высота снежного покрова составляла в центре города 27 сантиметров.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады февраля. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале 11 февраля.

Теплое 1 февраля с положительной среднесуточной температурой сменилось плавным понижением температуры, однако первые пять дней месяца аномалия температуры оставалась положительной. Похолодание в регион пришло 9 февраля, и оно становится все интенсивнее. Отклонение от нормы достигает уже почти -11 градусов. Таким образом, установившиеся морозы "победили" теплую первую половину декады, и на сегодняшний день средняя температура в Петербурге ниже нормы на 0,9 градуса.

Это похолодание является третьим в городе с начала 2024 года.

Оно, конечно, не такое заметное, как было в новогодние праздники, но тут уж солнышко вмешивается, и суточный ход температуры от ночи ко дню становится все более заметным. Но ночные морозы по Ленобласти тоже ощутимы, уже четвертую ночь подряд от -25 до -31 градуса в отдельных районах области. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Осадков в первой декаде февраля в Петербурге выпало 3,9 миллиметра, что в 10 раз меньше, чем в первой декаде 2011 года, когда выпало 38,9 миллиметров. На 10 февраля высота снежного покрова составляла в центре города 27 сантиметров.

Солнце светило в течение 7 дней, продолжительность сияния составила 19 часов. Максимум наблюдался в 1966 году – 36,9 часов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге с 11 февраля морозы начнут отступать.

Фото: Piter.TV