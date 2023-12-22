В Петербурге с 11 февраля морозы начнут отступать

Будет облачно, пройдет небольшой снег.

С сегодняшнего дня, 11 февраля, в Петербурге морозы начнут отступать. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над городом в воскресенье сформирует приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками и ближе к вечеру принесет небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге -8…-10 градусов, подует восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Фото: Piter.TV