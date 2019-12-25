В фестивале ЗСД поучаствовали 10 тысяч бегунов и велосипедистов

На забег пришли не только петербуржцы, но и жители других городов. Некоторые участники приводили на фестиваль и членов своей семьи.

В субботу, 22 мая, в Северной столице прошел Фестиваль ЗСД. По Центральному участку скоростной магистрали ехали на велосипедах и бежали 10 тысяч спортсменов. На велопарад прибыло 7,5 тысяч гостей, в забеге участвовали 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" 22 мая.

На мероприятие приходили семьями. Например, к массовому забегу присоединилась семья, в которой мать и отец по очереди везли малыша в коляске.

Как отмечают организаторы, в Фестивале участвовали жители Петербурга и представители еще сотни городов России и мира.

Ранее на Piter.tv сообщили, что для поддержки спорта в Ленобласти подключат цифровые технологии. Пользователи смогут записываться онлайн в различные спортивные школы региона, смотреть видеотренировки и проходить онлайн-курсы, создавать личные кабинеты для наблюдения за прогрессом в занятиях, проверять электронные журналы с отчетностью спортивных госучреждений.

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