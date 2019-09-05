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В федеральный розыск объявили гендиректора компании из Петербурга по выпуску медоборудования
Сегодня, 18:12
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В федеральный розыск объявили гендиректора компании из Петербурга по выпуску медоборудования

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Элинсона разыскивают по головному делу, которое завели в Томске. Детали разбирательства не уточнили. 

В понедельник, 29 августа, МВД объявило в федеральный розыск генерального директора петербургской компании НИПК "Электрон" Александра Элинсона. Информация об этом появилась в картотеке дел МВД.

Элинсона разыскивают по головному делу, которое завели в Томске. Детали разбирательства не уточнили. 

Предприниматель работает в НИПК "Электрон" с 1996 года. Компания разрабатывает и производит медицинское диагностическое оборудование. До назначения на нынешний пост Элинсон был главным исполнительным директором и коммерческим директором. Также он возглавлял два направления: развития инновационных технологий и международного сотрудничества.

Ранее жительницу Василеостровского района изнасиловал знакомый. Женщина пришла погостить в квартиру, принадлежащую третьему лицу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: компания из петербурга, медоборудование, розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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