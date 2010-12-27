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Въезд на КАД с Витебского проспекта перекроют на 3 дня
Сегодня, 16:57
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nastya960
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Въезд на КАД с Витебского проспекта перекроют на 3 дня

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Въезд будет закрыт с 1 по 3 сентября 2018 года.

С субботы по понедельник (1-3 сентября 2018 года) въезд на КАД со стороны Витебского проспекта будет закрыт. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Веъзд №6 придется закрыть из-за проведения работ по устранению колейности покрытия проезжей части на пересечении с Московским шоссе.На участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы , смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Теги: витебский проспект , кад , съезд
Категории: Лента новостей Новости СПб Автомобильные новости

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