В этом году впервые запустили Школьную лигу Международного строительного чемпионата

Цель Школьной лиги – поддержать кадровую трансформацию строительной отрасли, популяризировать тему строительства в молодежной среде, повысить престиж строительных профессий.

В рамках III Международного строительного чемпионата в этом году впервые была запущена Школьная лига – всероссийское соревнование по решению кейсов в сфере строительства среди учащихся 8-10 классов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Цель Школьной лиги – поддержать кадровую трансформацию строительной отрасли, популяризировать тему строительства в молодежной среде, повысить престиж строительных профессий.

Участвующим в решении кейса будет предложено строительство гражданских и/или промышленных объектов. В рамках соревнования учащиеся 8-10 классов в командах по 2 человека выберут одну из четырех строительных профессий и разработают решение в соответствующей номинации:

1. BIM-менеджер: технологии в строительстве;

2. Архитектор и проектировщик "умной" инфраструктуры: эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов;

3. Урбанист-эколог: строительство и окружающая среда;

4. Прораб и специалист по организации строительства: организация строительного производства.

Финал Школьной лиги Международного строительного чемпионата пройдет очно в Санкт-Петербурге в октябре 2023 года. Финалистами станут по 6 сильнейших команд в каждом направлении, которые не только презентуют свои проекты, но и выполнят дополнительные задания.

Регистрация на соревнования Школьной лиги открыта до 31 августа 2023 года на странице проекта.

Фото: Школьная лига Международного строительного чемпионата