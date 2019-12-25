До конца года в Петербурге установят 170 остановочных павильонов

Осталось оборудовать пять павильонов в Колпино, чтобы выполнить план.

До конца года в Петербурге установят 170 павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. Как сообщили в комитете по благоустройству, осталось смонтировать пять павильонов для Колпинского района, и весь массив работ на год будет выполнен.

В среду, 25 августа, новая остановка появилась в Колпино на пересечении проспекта Ленина и бульвара Победы. При выборе остановок в Смольном учли обращения граждан и организаций, поэтому павильоны устанавливают там, где они востребованнее всего. Кроме того, комитет переоборудует старые павильоны, меняя их железную сетку на стеклянные панели или же весь каркас целиком. Обновят до конца года порядка 40 павильонов.

При этом Комитет по благоустройству продолжает переоборудовать павильоны остановок общественного транспорта. На части из них железную сетку сменят стеклянные панели, где-то будет заменен весь каркас. Всего в рамках контракта по содержанию планируется переоснастить до 40 павильонов.

Также мы сообщали, что в Приморском районе появится новая остановка общественного транспорта.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству