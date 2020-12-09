В честь командира 21-й дивизии войск НКВД назвали проезд в Петербурге

Также название дали дороге от КАД до аэропорта Пулково через бывшую деревню Новое Койрово. Она называется Ново-Койровское шоссе.

В честь Генерала Михаила Папченко, командира 21-й дивизии войск НКВД, защищавшей в 1941 году Урицкий рубеж, назвали проезд в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Участок находится рядом с бывшими позициями Урицкого рубежа - от улицы Партизана Германа до улицы Чекистов.

Также Коннозавоским назвали переулок от улицы Тимофея Федорова до улицы Летчика Лихолетова. В этом месте в XIX - начале XX веков был конный завод. Появилась в Петербурге Павлинская улица – это проезд от улицы Тимофея Федорова до улицы Летчика Лихолетова. Улица проходит по границе усадьбы Виельгорских "Павлино".

Название дали дороге от КАД до аэропорта Пулково через бывшую деревню Новое Койрово. Она называется Ново-Койровское шоссе.

Фото: Piter.tv

