В двух районных подразделениях МВД по Петербургу и Ленобласти сменились начальники

Руководить управлениями в Центральном районе города и Всеволожском районе области будут новые сотрудники.

Во вторник, 11 июля, стало известно, что руководитель петербургского Главка полиции продолжил кадровые перестановки. В двух районах Петербурга и Ленобласти появились нвоые руководители управлений.

Начальник ГУ МВД Роман Плугин лично представил сотрудникам УМВД РФ в Центральном районе Петербурга полковника полиции Дмитрия Веселова. Ранее он возглавлял ОМВД в Даниловском районе Москвы.

Управлять полицией во Всеволожском районе Ленобласти теперь стал полковник полиции Анатолий Иоган. До этого назначения он работал начальником ОМВД России в московском районе Бирюлево Восточное.

Фото: Piter.TV