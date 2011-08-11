В двух районах Петербурга после реконструкции откроются обновленные общественные туалеты

Гражданам напомнили, что плата за вход не взимается.

"Водоканал Санкт-Петербурга" проводит реконструкцию двух стационарных общественных туалета в Центральном и Кировском районе. Они будут оборудованы дополнительными поручнями, кнопкой вызова персонала, также там будет комната матери и ребенка. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба предприятия.

Туалет в Центральном районе находится в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. В Кировском — в саду Девятого января на проспекте Стачек.

Жителям и гостям города напомнили о том, что с 1 января туалеты "Водоканала" можно посетить бесплатно. За первые 3 месяца с начала года ими воспользовались более миллиона человек. Расположение можно посмотреть на интерактивной карте.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга