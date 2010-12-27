В двух районах Ленобласти откопали человеческие кости

Предположительно, останки сохранились в земле со времен ВОВ.

4 декабря сразу в двух районах Ленинградской области откопали человеческие останки. Обе находки, предположительно, лежат в земле со времен Великой Отечественной Войны, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Кости, принадлежавшие человеку, были обнаружены в понедельник при выполнении земляных работ около собора Воскресения Христова в Луге, на проспекте Кирова. На глубине около полутора метров рабочие нашли кости туловища, фрагменты черепа и нижнюю челюсть.

В этот же день человеческие останки нашли на месте проведения промышленной геологической разведки в песчаном картере возле поселка Малукса. Горнодобывающее предприятие сразу же обратилось в полицию. 5 декабря назначен дополнительный осмотр места происшествия. Кости также отнесли к периоду Великой Отечественной войны.

В обоих случаях не удалось обнаружить никаких фрагментов одежды. По фактам находок проводятся проверки Следственным комитетом.