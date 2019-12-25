Во дворце Белосельских-Белозерских 5 и 6 апреля пройдут концерты классической музыки

В дворце выступят молодые солисты: пианист Адам Гуцериев и виолончелистка Дали Гуцериева, лауреаты престижных международных конкурсов молодых исполнителей.

В дворце Белосельских-Белозерских 5 и 6 апреля пройдут концерты классической музыки в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Он пройдет под управлением Заслуженного артиста, художественного руководителя и главного дирижера оркестра – Александра Титова.

В дворце выступят молодые солисты: пианист Адам Гуцериев и виолончелистка Дали Гуцериева, лауреаты престижных международных конкурсов молодых исполнителей. Они исполнят произведения Моцарта, Шостаковича, Боярского, Чайковского и Глинки.

Кроме этого, в концертной программе примет участие Екатерина Лехина — лауреат Международного конкурса "Operalia", основанного Пласидо Доминго, и обладательница премии Grammy.

Начало концерта в 19:00 вечера.

Фото: предоставленно организаторами

