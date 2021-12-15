Рок-группа "Мумий Тролль" завершила концертную деятельность

В публикации они указали, что работали для российских и украинских слушателей.

В среду, 2 марта, российская рок-группа "Мумий Тролль" объявила о завершении концертной деятельности. Это произошло из-за ситуации, возникшей вокруг России и Украины. Об этом заявили в официальном Instagram-аккаунте группы.

В публикации они указали, что работали для российских и украинских слушателей.

Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится. написали в Instagram

Группа "Мумий Тролль" появилась в 1983 году во Владивостоке. Все это время ее бессменным лидером и идеологом был музыкант Илья Лагутенко. Группа выпустила почти два десятка альбомов.

Ранее Netflix остановила работу над всеми российскими фильмами. Среди проектов – "Анна К" по роману Льва Толстого.

Фото: Instagram / mumiytroll